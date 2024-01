São Paulo entra em ‘estado de atenção’ após chuvas intensas neste sábado

Previsão é de pancadas de chuva em todas as regiões da capital nas próximas horas

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Chuva e nuvens carregadas na zona norte de São Paulo, na tarde deste sábado (20). O CGE SP declarou estado de atenção para alagamentos em várias regiões da capital



O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo decretou neste sábado, 20, “estado de atenção” para a capital, após chuvas intensas ao longo da tarde. Além de São Paulo, outras cidades do Estado sofreram com fortes pancadas de chuva neste sábado. O CGE informou que as áreas de instabilidade vieram da região de Sorocaba e provocaram chuvas na forma de pancadas sobre a Grande São Paulo. Os pontos mais intensos foram registrados nos municípios de Cotia, Itapevi, Santana de Parnaíba e Itapecerica da Serra, mas a previsão é de que as precipitações continuem se deslocando para a capital paulista e se espalhem por todas as regiões da cidade. Até as 17h57 deste sábado, o Corpo de Bombeiros havia registrado 26 quedas de árvores, mas nenhum desabamento ou enchente.

O boletim emitido pelo CGE às 18h59 informou que “as áreas de instabildiades oriundas do interior do estado ingressaram inicialmente pela zona sul da Capital e já causam chuva generalizada, com pontos variando entre moderada e forte intensidade. Segundo imagens do radar meteorológico, chove com mais intensidade, neste momento, em parte da Zona Norte e Leste da cidade”. Três pessoas morreram em menos de 24 horas após as chuvas intensas que atingiram o estado na sexta-feira, 19. Uma idosa morreu em Sorocaba após ter o carro arrastado por um temporal, enquanto mãe e filha morreram afogadas em Limeira, região de Campinas. A Defesa Civil afirmou que a atuação de um sistema meteorológico na região contribui para a formação de áreas de instabilidade em São Paulo, o que aumenta o risco de pancadas de chuva com rajadas de vento e descargas elétricas.