São Paulo envia ajuda a Petrópolis com cães experientes que atuaram em Brumadinho e Franco da Rocha

Trabalho da equipe deve começar nesta sexta e durar uma semana; Estado ainda pode enviar mais agentes para procurar por vítimas

Carl de Souza/AFP Pessoas tentam resgatar itens de carros destruídos por uma enchente em Petrópolis-RJ



O governo de São Paulo envia uma equipe para ajudar as vítimas das chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 18. A força-tarefa que sai do Campo de Marte conta com um helicóptero Águia, piloto, copiloto, quatro bombeiros, uma viatura de apoio e dois cães farejadores experientes, que trabalharam nas tragédias de Brumadinho, em Minas Gerais, e de Franco da Rocha, em São Paulo. “O governador Castro, do Rio de Janeiro, está precisando, no momento, de cães de busca. Então foi solicitado para nós o apoio nessa questão. Estamos enviando dois binômios, que seriam dois cães e dois bombeiros. E saiu também uma viatura de apoio para levar todo o material que eles precisam”, afirmou o coronel do Corpo de Bombeiros, Jeferson de Melo, em entrevista ao Jornal da Manhã desta sexta. “Os dois binômios são muito experientes, trabalharam em Brumadinho e trabalharam agora no desastre em Franco da Rocha também com muita eficiência”, finalizou o coronel.

O governador do Estado, João Doria (PSDB), usou as redes sociais na noite da última quinta-feira, 17, para anunciar a ajuda. Ele disse que recebeu uma ligação do governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), e afirmou que o Brasil está unido pelo Rio. A previsão é de que a equipe enviada nesta sexta-feira já comece os trabalhos hoje mesmo e que fique em Petrópolis por uma semana. Caso seja necessário, ao final desse período outras equipes de São Paulo serão enviadas para fazer o revezamento entre os profissionais.