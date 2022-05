Com frente fria, cidade de São Paulo pode registrar menor temperatura em maio desde 2007

Cidades de todo o Estado deverão registrar uma grande queda nas temperaturas; também estão previstas chuvas e rajadas de ventos

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres se protegem do vento frio nesta quarta-feira (11), no centro de São Paulo (SP). Uma frente fria derrubou as temperaturas hoje



As temperaturas no Estado de São Paulo deverão cair de forma abrupta na próxima semana por causa da chegada de uma intensa massa de ar polar ao Brasil. A previsão é de que recordes de temperaturas deverão ser batidos em várias cidades e com chance de geada em várias áreas entre os dias 19 e 22 de maio (entre quinta e domingo). A frente fria deverá avançar ao longo do fim de semana provocando chuvas em todo o Estado – existindo o risco de chuva forte em determinadas áreas. Na capital, as temperaturas mais baixas deverão ser registradas entre os dias 19 e 20, com a mínima estimada entre 7ºC e 9ºC. A última vez que os termômetros da capital ficam abaixo de 9ºC foi em 2007, quando a estação do Mirante de Santana(INMET) registrou 8,5°C, no dia 25 de maio. No interior, temperaturas próximas a 5ºC estão prevista para as madrugadas. No litoral, as temperaturas mais baixas devem ficar entre 11º C e 13º C. Além das temperaturas baixas e das chuvas, estão previstas rajadas de vendo para as tardes.