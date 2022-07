São Paulo recebe a partir desta sexta-feira a Mobility & Show, maior exposição para PCD do Brasil

Depois de uma pausa de dois anos devido à pandemia, evento será realizado no estádio do Pacaembu, durante os dias 29, 30 e 31 de julho

A Mobility & Show, evento de mobilidade para pessoas com deficiência e seus familiares, será realizada em São Paulo nesta sexta-feira, 29, no sábado, 30, e no domingo, 31, no estádio do Pacaembu. A entrada, o estacionamento e o transporte serão gratuitos. Esta é a sexta edição da mostra — que exibe veículos, produtos, equipamentos e serviços para PCD —, pela primeira vez realizada em parceria com a nova administração do Pacaembu. Para participar, clique AQUI e preencha o formulário.

Depois de dois anos sem ocorrer por causa da Covid-19, o evento, que recebeu na sua última edição mais de 20 marcas de automóveis — expondo produtos e veículos —, cerca de 12 mil visitantes e realizou aproximadamente 2.500 test-drives em carros adaptados, vem para 2022 com muitas novidades. O Pacaembu conta com um pavilhão climatizado e com uma ótima estrutura para receber a Mobility & Show. Além disso, outros pontos serão incrementados para fornecer uma excelente experiência para expositores e visitantes.

A ideia do evento é trazer inovações que proporcionam maior qualidade de vida para pessoas com deficiência, reforçando a importância da visibilidade para o tema. A exposição contará com apresentação de diversas marcas parceiras durante os três dias de evento. Está prevista uma palestra sobre isenção de impostos, direito reservado para PCD. O local apresentará oferta de despachantes e empresas de isenção para organizar toda tramitação de documentos, com intuito de garantir liberação na hora da compra do carro 0 km.

Com diversas inovações no mercado, as últimas novidades em tecnologia serão exibidas na Mobility & Show deste ano. O evento terá ainda seminários, congressos, shows, quadra com apresentações esportivas, praça de alimentação com food-truck e muito mais. Os organizadores não poderiam deixar de fora o clássico test-drive, onde os visitantes podem testar os veículos de todas as marcas e modelos em uma pista montada na Praça Charles Miller, em frente ao Pacaembu. Os visitantes contarão com transporte gratuito e adaptado direto para o evento, que partirá das estações Barra Funda e Sumaré, com ida e volta. Vale ressaltar que entrada, estacionamento e atendimento também são gratuitos.

Eventos como a Mobility & Show garantem que a pauta sobre facilidades e mobilidade para pessoas com deficiência não sejam deixadas de lado. Não há dúvida que possuem um papel fundamental para a sociedade e merecem grande destaque. Se você tem alguma deficiência ou mobilidade reduzida, ou conhece pessoas que possuem, não deixe de visitar. Aproveite para saber tudo sobre as novidades lançadas com foco em aprimorar a mobilidade para PCD e prestigiar esse grande evento, que traz visibilidade para uma causa nobre. E quem sabe, obter isenção de impostos na compra do carro 0 km?

Participe

_ Visitante, clique AQUI e garanta sua participação no evento

_ Expositores ainda podem ser credenciados clicando AQUI

MOBILITY & SHOW 2022

Local: estádio do Pacaembu – Praça Charles Miller S/Nº

Data: 29, 30 e 31 de Julho de 2022 (sexta, sábado e domingo)

Horários: sexta, das 12h às 19h; sábado e domingo, das 10h às 19h

Entrada, estacionamento e transporte adaptado, partindo das estações Sumaré e Barra Funda, totalmente gratuitos

Mais informações: 0800-772-6612 ou pelo site: www.mobilityshow.com.br