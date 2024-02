São Paulo recebe mais de 79 mil doses para iniciar vacinação contra dengue

A primeira morte pela doença em 2024 foi confirmada na capital pela administração municipal na semana passada

Banco de imagens/Pixabay O mosquito Aedes aegypti é o transmissor da dengue, da zica e da chikungunya



A campanha de vacinação contra a dengue no estado de São Paulo teve início nesta segunda-feira, 12, com a chegada de 79,4 mil doses do imunizante enviadas pelo Ministério da Saúde. A Secretaria de Estado da Saúde informou que, devido ao número limitado de doses, a vacinação será iniciada em crianças de 10 e 11 anos nos 11 municípios do Alto Tietê previamente definidos pelo ministério. A capital paulista, que registra alta nos casos da doença, ficou de fora da lista de municípios prioritários para o início da vacinação. A primeira morte por dengue na cidade de São Paulo em 2024 foi confirmada pela administração municipal na quinta-feira, 8. Até o momento, o Estado já registrou 9 óbitos confirmados, sendo dois na Grande São Paulo.

O Ministério da Saúde disponibilizou o imunizante para 16 estados e o Distrito Federal, priorizando aqueles com alta transmissão da doença e incidência do sorotipo 2 do vírus. A lista das cidades paulistas que receberão o imunizante inclui Guarulhos, Suzano, Guararema, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Poá, Arujá, Santa Isabel, Biritiba-Mirim e Salesópolis. A situação da dengue no país é preocupante, uma vez que atualmente quatro sorotipos estão circulando simultaneamente. O Brasil já registrou 62 mortes pela doença e 408.351 casos prováveis de dengue, de acordo com o último informe do Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde.

Publicado por Adrielle Farias

*Reportagem produzida com auxílio de IA