São Paulo registra 590 roubos ou furtos no pré-carnaval

Número representa queda de 60% em relação a 2023, quando foram registrados 1.508 na cidade no fim de semana

WAGNER ORIGENES/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de SP, são esperados cerca de 25 milhões de foliões na capital ao longo de todo carnaval



Duas mulheres foram presas com 16 celulares furtados em bloquinhos de pré-carnaval na região de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, neste domingo (23). Na República, um homem foi preso com dois celulares roubados após foliões gritarem “pega ladrão”. Ao todo, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) registrou 590 casos de roubo ou furto na capital paulista no fim de semana que antecede o carnaval, data de início dos grandes blocos de rua. O número representa queda de 60% em relação a 2023, quando foram registrados 1.508 roubos e furtos na cidade no fim de semana pré-carnaval.

Ainda assim, foram em média 12 roubos e furtos por hora na cidade, considerando as 48 horas do fim de semana. Se todos esses crimes tivessem sido cometidos em blocos de carnaval, seriam 29 casos por hora, já que a concentração, o desfile e a dispersão dos eventos ocorrem entre 9h e 19h. “Devido às ações das Polícias Militar e Civil, com reforço de segurança em pontos estratégicos, diversos suspeitos foram presos e apreendidos no evento”, afirma a pasta de segurança pública do Estado. Com a prisão das duas mulheres com celulares furtados na zona sul, pelo menos três vítimas tiveram os aparelhos recuperados no local.

“As demais serão acionadas para comparecerem na delegacia”, diz a SSP. Os dados da SSP apontam, ainda, redução de 59% nos casos em que houve uso de violência para cometer o roubo. No ano passado, 518 casos tiveram registro de violência neste período do ano, contra 211 no último fim de semana. Na zona oeste, o sistema de monitoramento por drone da Polícia Militar, adotado para fiscalizar possíveis ocorrências criminais durante as festas de carnaval, conseguiu flagrar um furto a celular durante um bloco realizado na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, na tarde de sábado (22).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, são esperados cerca de 25 milhões de foliões na capital ao longo de todo o período de carnaval. A cidade terá 767 blocos e aproximadamente 20 mil policiais militares atuando nas ruas.

