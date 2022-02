São Paulo registra alagamentos em dia de fortes chuvas

Circulação no corredor metropolitano de ônibus ABD foi alterada por causa das inundações

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO SP foi atingida por fortes chuvas nesta terça



A cidade de São Paulo registrou alagamentos na tarde desta quinta, 17, após fortes chuvas atingirem a região metropolitana. Segundo o Corpo de Bombeiros, dois deles exigiram ação da corporação, em especial um na avenida Adélia Chohfi, em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, no qual três pessoas foram resgatadas e levadas a lugar seguro. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, também foram registrados alagamentos na Mooca, na Avenida Alcântara Machado, e na Vila Prudente, na avenida Professor Luiz Inácio de Anhaia Mello e na rua Visconde de Goiânia. Em Santo André, trecho da Avenida do Estado também alagou. As inundações causaram problemas aos usuários do corredor metropolitano de ônibus ABD, que liga São Mateus, na Zona Leste, ao Jabaquara, na Zona Sul, e passa por Santo André, São Bernardo, Mauá e Diadema. A linha 284 (Terminal São Mateus/Terminal Santo André Oeste) chegou a ser paralisada, e ônibus movidos a diesel foram acionados, no lugar dos trólebus comuns no corredor, por terem mais capacidade de manobra. Alagamentos foram registrados entre o terminal Sônia Maria, em Mauá, e o terminal São Mateus, em São Paulo.