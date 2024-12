São Paulo registra aumento de 13% no número de mortes de motociclistas em relação a 2023

Motociclistas agora representam 34% do total de mortes nas rodovias, que somam 2.169 óbitos até o momento

BRUNO ROCHA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Nos primeiros dez meses de 2024, o estado de São Paulo registrou um aumento alarmante de 13% no número de mortes de motociclistas



Um acidente trágico ocorreu na rodovia Anhanguera, em Jundiaí, no dia 29 de outubro, resultando na morte de um jovem de 24 anos. Ele colidiu sua motocicleta na parte traseira de um caminhão, cujo motorista não parou para oferecer ajuda. Este incidente é um reflexo de uma crescente preocupação com a segurança dos motociclistas nas estradas. Nos primeiros dez meses de 2024, o estado de São Paulo registrou um aumento alarmante de 13% no número de mortes de motociclistas em comparação ao mesmo período do ano anterior, totalizando 730 fatalidades. Os motociclistas agora representam 34% do total de mortes nas rodovias, que somam 2.169 óbitos até o momento. A frota de motocicletas no estado também tem crescido, passando de 5,5 milhões em outubro de 2023 para aproximadamente 5,8 milhões em 2024, um aumento de 5%. Especialistas atribuem essa elevação ao aumento do uso de motos após a pandemia, especialmente entre motoristas inexperientes, além da falta de infraestrutura adequada nas estradas, que agrava a situação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para enfrentar essa crise, o Detran-SP lançou uma campanha educativa com o objetivo de reduzir as mortes entre motociclistas, que atualmente representam 41% das fatalidades no trânsito paulista. A iniciativa busca conscientizar os condutores sobre a importância da segurança nas estradas. Além disso, a Artesp e o DER estão realizando um mapeamento de pontos críticos nas rodovias, com investimentos em melhorias para aumentar a segurança dos usuários. A ANTT também está implementando medidas voltadas para a proteção dos motociclistas nas rodovias federais, buscando mitigar os riscos enfrentados por esses condutores.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA