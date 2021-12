São Paulo registra aumento de casos de síndromes gripais e Covid-19 em dezembro

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) da cidade de São Paulo registrou um aumento nos números de casos de infecções gripais e suspeitas de Covid-19 neste mês de dezembro em relação a novembro. De acordo com a pasta, do início do mês até a última segunda-feira, 27, foram contabilizados um total de 238.081 pessoas com quadro respiratório, frente a 111.949 atendimentos de pessoas com sintomas gripais no mês anterior – um aumento de 112%. Do total de casos, os suspeitos de Covid-19 em dezembro já são 108.835 e em novembro foram 56.220 – aumento de 93,6%. A prefeitura da cidade não informou a quantidade de casos e suspeitas da gripe Influenza H3N2, responsável pelo novo surto de gripe brasileiro. Até o momento, 4,5 milhões de pessoas receberam a vacina contra a Influenza H1N1 na capital paulista.