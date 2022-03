São Paulo registra enchentes, quedas de árvores e desabamentos após fortes chuvas

Corpo de Bombeiros foi acionado para salvar um grupo de pessoas ilhadas na região da Vila Prudente

Foto: LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/01/2021 São Paulo sofreu com fortes chuvas nesta terça-feira, 01



A cidade de São Paulo presenciou fortíssimas chuvas durante a tarde desta terça-feira, 01. Além, das precipitações, alguns pontos também foram atingidos com granizos e sofreram com a alta quantidade de água em pouco tempo. Informações apuradas pela equipe de reportagem da Jovem Pan junto ao Corpo de Bombeiros mostram que a corporação atendeu a 78 chamados de quedas de árvores, 126 registros de enchentes ou alagamentos e a nove atendimentos para desabamentos até as 19:55. Na região da Vila Prudente, na avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Melo, altura do número 1878, um grupo de pessoas encontravam-se ilhados foram salvos pelos militares.

De acordo com o portal do Centro de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo, até as 20:40, toda a cidade de São Paulo encontrava-se em estado de ‘Atenção’ com 16 pontos de alagamentos. A exceção é foi o bairro do Ipiranga que passou para ‘Alerta’ e o local foi classificado como ‘intransitável’. O órgão afirmou que as “áreas de instabilidade que provocaram chuva forte perderam força”, porém, “o grande volume de chuvas elevou as cotas dos rios e córregos, o que colaborou para o transbordamento do Córrego Ipiranga na região da Av. Tereza Cristina.” Até as 20h, as cinco estações que identificaram os maiores índices de pluviometria, ou seja, a quantidade de chuva despejada, foram: Pinheiros, Sé, Vila Mariana, Penha e Vila Prudente. O Centro também orientou que o tempo permanecerá instável nas próximas horas e que chuvas intermitentes poderão ocorrer. Caso outras precipitações ocorram, os cidadãos devem “evitar transitar em ruas alagadas”, “não se aventurar em correntezas” e “manter-se longe da rede elétrica”.