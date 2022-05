Cidade de São Paulo registra primeiros casos de subvariante Ômicron XQ

Informação foi confirmada pela Secretaria estadual de Saúde, que não deu detalhes sobre a situação atual dos infectados

EFE/Antonio Lacerda/Archivo Autoridades recomendam que a população conclua o esquema vacinal para combater o vírus



A cidade de São Paulo registrou os dos primeiros casos da subvariante Ômicron XQ (BA.1.1 e BA.2) do coronavírus. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Segundo o órgão, os casos foram identificados pelo Instituto Butantan através do sequenciamento genético do vírus. Ao todo, a vigilância da Secretaria da Saúde aponta mais de 10 mil casos da variante Ômicron e de suas sublinhagens. A identidade e o estado de saúde dos dois infectados pela subvariantes não foram divulgados pela Secretaria. As autoridades recomendam que a população continue seguindo as medidas de combate ao coronavírus, como higienização das mãos, distanciamento social e que completem o esquema vacinal contra a Covid-19.