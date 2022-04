São Paulo Restaurant Week celebra união entre música e gastronomia e traz pratos a partir de R$ 39,90; veja a programação

Até o próximo dia 30, mais de 130 restaurantes da capital paulista e outras cinco cidades da região metropolitana oferecerão refeições requintadas por preços acessíveis

Divulgação Ceviche mediterrâneo do restaurante La Piadina, um dos participantes da São Paulo Restaurant Week



Badalada por seu circuito gastronômico, a capital paulista recebe o tradicional festival São Paulo Restaurant Week, um dos mais aguardados da América Latina, durante todo o mês de abril. Até o próximo dia 30, mais de 130 restaurantes de seis cidades da região metropolitana (São Paulo, Barueri, Guarulhos, Osasco, Santo André e São Bernardo do Campo) oferecerão pratos requintados por preços acessíveis. A refeição mais barata, o Burger Gourmet, sai por R$ 39,90. A 28ª edição do evento teve início nesta quinta-feira, 31.

Neste ano, os chefs foram desafiados a colocar uma pitada de música em seus pratos. Artistas como Carmen Miranda, João Bosco, Aldir Blanc, Caetano Veloso serviram de inspiração para o menu, que contempla 30 tipos de cozinhas ao redor do mundo. “Além da visão gastronômica, é também uma forma de trazermos a atenção para os profissionais da indústria musical, que foram impactados durante o período de isolamento, já que perderam grande parte ou toda sua renda e ficaram desassistidos de incentivos e apoios”, explicou Fernando Reis, CEO do festival no Brasil.

Quem aproveitar o festival encontrará cinco tipos de menu. Além do Burger Gourmet, que traz um hambúrguer e um acompanhamento, há as opções Tradicional, Plus, Premium e Diamond. Nelas, estão inclusas a entrada, o prato principal e uma sobremesa. “Procuramos fazer uma experiência sempre mais completa para o consumidor, construir pontes e elos com os restaurantes. Agregar sentimentos, estética, repertório, linguagem e expressão que a quarta arte pode nos proporcionar é também uma oportunidade para construir experiências mais prazerosas para o público”, destacou Reis.

Serviço

Data: 31 de março a 30 de abril.

Menu: Burger Gourmet (R$ 39,90); Tradicional (R$ 49,90 o almoço e R$ 64,90 o jantar); Plus (R$ 59,90 o almoço e R$ 74,90 o jantar); Premium (R$ 79,00 o almoço e R$ 109,00 o jantar); Diamond (R$ 99,00 o almoço e R$ 139,00 o jantar)

restaurantweek.com.br

Casas estreantes

Bom Beef Burger

Bucatini

Casa Dom Bernardo

Comedoria Sanjuli

Cozinha do Fred

Empório do Tuga

Empório Manuel

Food Street Augusta

Fulô Cozinha Regional

Guará

H2 Club

La Pergoletta

Macondo Raízes Colombianas

Malibu Park

O Celeiro da Carne

Padoca do Jaca

Santa Fé A Costela

Santa Fé Grelhados

Snack Point

Solar da República

Tea Connection

Thaitai Brasil

Vila Japaí

Virô Bistrô

Luz, Câmera, Brasa!

Luz, Câmera, Burger!

Restaurantes participantes

Aguzzo Cucina Italiana

Amazônia

Amí Bistro

Atipico

Banana Café

Banana Verde

Barão da Brasa

Bistrô Faria Lima

Bologna

Café Journal

Calle 54

Cão Veio

Chez Vous

De La Paix

Dibaco

Dimi Restaurante

Dona Canô

Dona Carmela

Duas Terezas

Farabbud

Forneria JK

Graça di Napoli

Jacarandá

Kiichi

Kofi & Co

Kurâ Izakaya

L’Amitié

L’Entrecôte de Paris

La Braciera

La Paella Express

La Parrilla

La Piadina Cucina Italiana

Ladrillo Parrilla

Mamaggiore Bistrô Bar

Mamaggiore Cucina Italiana

Mangai

Marakuthai

Marinna Gastronomia Mediterrânea

Medí Kitchen + Bar

Miss Saigon

Mitad del Mundo

Mondo Pane Ristorante

Nau Frutos do Mar, Olive Garden

Oroq Meat House

Paellas Pepe

Papagallo

Pasta Nostra

Philippe Restaurante

Pier Trattoria

Pimenta Brasserie

Pina

Pipes Gastropub

Portucho

Prime Beef

Quadrado Restaurante

Quattrino

Raízes Nordestinas

Rendez-Vous

Ristô Street Food

Rubaiyat

Saint Germain

Spaghetti Notte

Sterna Café

Tea Connection

Tahin

TasteIT Food&Lounge

Taverna Medieval

Temakeria e Cia

Torero Valese

Uru Mar Y Parrilla

Varanda Grill

Via Castelli

Viareggio

Vicoboim

Zain

Burger Gourmet

Bom Beef Burger

Bruttus Burger

BurgUp!

Burger Happens

Food Street Augusta

Koburger Hamburgueria

Luz, Câmera, Burger!

Mr. Mills

NaChapa 552

Pipes Gastropub

Snack Point

Taverna Medieval

Vinil Burger

