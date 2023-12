São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador definem as datas para o Carnaval do ano que vem

Folia na capital baiana começará mais cedo do que nas outras duas cidades

MAX HAACK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A cantora Anitta se apresenta no circuito Barra Ondina, na cidade de Salvador, durante o Carnaval



O Carnaval de 2024 já tem datas definidas em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Apesar de não ser um feriado nacional, a festividade é ponto facultativo e cabe a cada município e/ou Estado determinar as datas e decretar o feriado. Em São Paulo, o Carnaval está programado para acontecer entre os dias 10 e 13 de fevereiro, com o Pré-Carnaval iniciando uma semana antes, em 3 de fevereiro. No Rio de Janeiro, o período oficial de folia também será de 10 a 13 de fevereiro, com destaque para os desfiles da Liga Independente das Escolas de Samba nos dias 11 e 12. Em Salvador, a festa começará mais cedo, em 8 de fevereiro, e irá até o dia 13, encerrando com o tradicional Arrastão no dia 14.