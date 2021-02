São Paulo tem 22 estabelecimentos autuados em fiscalização de aglomerações nos primeiros dias de Carnaval

Dados são referentes aos dias 12 e 13 de fevereiro; ao todo, 62 inspeções foram feitas a pedido de órgãos municipais e da vigilância sanitária

Pelo menos 22 estabelecimentos foram autuados pela Polícia Militar de São Paulo por promover festas e aglomerações nos dois primeiros dias de Carnaval na capital. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do estado, nos dias 12 e 13 de fevereiro, 62 inspeções foram feitas por equipes de policiais acionadas por órgãos municipais e pela vigilância sanitária. O reforço policial para evitar as aglomerações no estado conta com a escalação de mais de 30 mil oficiais e é feito com ajuda de drones e de aeronaves. Nesta terça-feira, 16, o governador João Doria anunciou que “centenas” de festas e pancadões foram impedidos pela Operação Paz e Proteção e afirmou que o estado não pode “relaxar as medidas de proteção”. Entre os dias 1 e 27 de janeiro, com operação semelhante para evitar as aglomerações no período de verão, 614 inspeções e 114 prisões foram feitas em todo o estado. Até o momento, o estado de São Paulo tem 1,9 milhões de infectados e 56,7 mil mortos pela Covid-19.