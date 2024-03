São Paulo tem dia mais quente do ano e registra recorde de temperatura para o mês

Termômetros marcaram 34,7°C na capital paulista neste domingo; até então, a maior marca para março era 34,3°C, em 2012

ALLISON SALES/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Populares aproveitam manhã de calor e sol forte no Parque Augusta, na região central de São Paulo



A cidade de São Paulo alcançou a maior temperatura do ano neste sábado (16), atingindo 34,7°C, a marca mais alta para o mês de março em pelo menos 81 anos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) confirmou esse registro no mirante de Santana, localizado na zona oeste da capital paulista, após uma medição manual realizada à noite. Anteriormente, a previsão era de 33,9°C, mas a leitura final às 21h atualizou o dado. O recorde anterior para março era de 34,3°C, estabelecido em 2012. Essa mesma temperatura foi observada em outras datas recentes, como nos dias 14 e 16 de março, e 8 e 9 de janeiro deste ano. Neste domingo (17), os termômetros novamente marcaram 34,3°C no mirante de Santana, com a expectativa de altas temperaturas persistindo até sexta-feira (22) na cidade.

Em diferentes áreas de São Paulo, como Interlagos, a temperatura chegou a 35,4°C no domingo. Enquanto isso, em Iguape, no sudoeste paulista, o Inmet registrou 37,2°C, sendo a maior temperatura entre todos os municípios do Estado. No litoral, Bertioga marcou 33°C. No Rio de Janeiro, a sensação térmica atingiu 62,3°C em Guaratiba, superando o recorde anterior de 60,1°C. A onda de calor que afeta parte do país deve ser aliviada com a chegada de uma frente fria a partir do sul do Brasil na quarta-feira (20). São esperadas fortes chuvas em São Paulo e no Rio na quinta (21), com a temperatura máxima ainda em torno de 34°C. A massa de ar quente e seco predominante no Centro-Oeste é responsável pelas altas temperaturas.

