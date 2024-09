São Paulo tem sete municípios com focos de incêndio ativos, afirma Defesa Civil

Na semana passada, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo informou que incêndios no interior haviam atingido 8.049 propriedades em 317 municípios, distribuídos em 39 regionais

LOURIVAL IZAQUE/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO O número de cidades com registros de incêndio é superior ao do último sábado (31) quando a Defesa Civil informou que cinco apresentavam focos ativos



O Estado de São Paulo tinha, até segunda-feira (2), sete municípios com focos de incêndio ativos, informou a Defesa Civil. Os municípios são Pedregulho, Altinópolis, São Simão, Dois Córregos, Jardinópolis, Pompeia e Piracicaba. Não há, porém, a informação do número total de focos. Além disso, são 48 municípios em situação de alerta máximo para risco de incêndios. O número de cidades com registros de incêndio é superior ao do último sábado (31) quando a Defesa Civil informou que cinco apresentavam focos ativos.

Na semana passada, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo informou que os incêndios no interior paulista haviam atingido 8.049 propriedades em 317 municípios, distribuídos em 39 regionais. A região de Itapetininga havia sido a única sem registro de incêndios em propriedades rurais, segundo o levantamento. Entre as principais cadeias produtivas com impacto dos incêndios estavam a bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, produção de cana-de-açúcar, fruticultura, heveicultura, cafeicultura, eucalipto e apicultura. O prejuízo total é estimado em mais de R$ 1 bilhão.

