São Paulo terá arraial com shows de João Gomes, Barões da Pisadinha e Kevin O Chris; confira programação

Evento será gratuito e acontecerá neste fim de semana na Área de Lazer Água Espraiada, na Zona Sul da capital

Reprodução/Instagram/joaogomescantor João Gomes será uma das principais atrações do evento



A Prefeitura da cidade de São Paulo promoverá o Espraiada Festival, um Arraial com a presença de grandes nomes da música nacional. A festa acontecerá neste fim de semana, nos dias 29 e 30 de julho na Área de Lazer Água Espraiada, na Zona Sul da capital. Um dos principais atrativos é que o evento será totalmente gratuito para a população. No sábado, 29, o grupo Falamansa abrirá os trabalhos no Palco Água, sendo seguido por Bicho de Pé, Geraldo Azevedo, Vou Pro Sereno e o cantor João Gomes. Já no palco Espraiada, Trio Virgulino, Banda Djavú, Livia Mattos e Trio Dona Zefa serão responsáveis por comandar a festa. No domingo, 30, o Palco Água terá shows de MC Paiva, Elba Ramalho, Kevin O Chris e Maneva, com o grupo Barões da Pisadinha fechando as apresentações. Já no palco Espraiada, se apresentarão Jonas Medeiros, Janayna Pereira, Peixelétrico e Rastapé.

Confira abaixo a programação do evento:

Sábado (29) – Palco Água

12h – Falamansa

14h – Bicho de Pé

16h – Geraldo Azevedo

18h – Vou pro sereno

20h – João Gomes

Sábado (29) – Palco Espraiada

13h – Trio Virgulino

15h – Banda Djavú

17h – Lívia Mattos

19h – Trio Dona Zefa

Domingo (30) – Palco Água

12h – MC Paiva

14h – Elba Ramalho

16h – Kevin O Chris

18h – Maneva

20h – Os Barões da Pisadinha

Domingo (30) – Palco Espraiada