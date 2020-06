São Paulo terá manifestações contra e a favor do governo neste domingo

Estadão Conteúdo Grupo pró-governo se encontra no Viaduto do Chá; manifestantes contrários vão ocupar a Avenida Paulista



Pelo terceiro final de semana seguido, manifestantes contra e a favor do governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, vão se reunir em diferentes pontos da capital paulista para se protestar.

Após acordo com o Ministério Público, neste domingo (14) o espaço da Avenida Paulista será dos manifestantes que se denominam antifascistas e pró-democracia entre às 14h e 16h30. Eles vão se reunir em frente ao Masp e vão caminhar pela região.

Na organização do ato, participam: grupo Somos Democracia, Frente Pro Sem Medo, MTST, CMP e grupos antifascistas das torcidas do Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos.

Para o grupo pró-Bolsonaro, o ato organizado pelos movimentos ‘Deus, Pátria e Família’, Patriotas do Brasil e Damas de Aço, deve acontecer no Viaduto do Chá entre 12h e 18h.

O rodízio de local foi necessário após, no dia 31 de maio, integrantes da esquerda e direita entrarem em confronto ao dividir a mesma rua e a Polícia Militar precisar intervir.