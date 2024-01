São Paulo terá pancadas de chuvas isoladas e rápidas nesta quinta; RJ tem previsão de raios e temporais

Previsão do tempo indica possibilidade de chuva em diversas regiões do Brasil, com destaque para Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia

RONALDO SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedestres se protegem de uma chuva leve na Avenida Paulista, na região central de São Paulo



A previsão do tempo para esta quinta-feira, 4, indica a possibilidade de chuva em diversas regiões do Brasil. No Sul, a metade oeste da região terá tempo firme devido à chegada de uma massa de ar seco. No entanto, ainda podem ocorrer pancadas de chuva na faixa leste dos três Estados, intercaladas com períodos de melhoria. Embora não sejam esperados volumes elevados, há potencial para trovoadas e ventos moderados. No Sudeste, as pancadas de chuva persistem. O volume de água pode variar entre 40 e 150 mm, principalmente em Minas Gerais. Em São Paulo, a previsão é de pancadas de chuvas isoladas e rápidas ao longo do dia. Chuvas intensas, raios e trovoadas também são esperadas no Rio de Janeiro. Já no Centro-Oeste, a chuva se espalha pela região, com maior intensidade em Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Os volumes podem ficar acima de 100 mm, o que aumenta o risco de alagamentos e erosão do solo.

Por outro lado, o tempo firme volta a predominar no sul e oeste de Mato Grosso do Sul, devido à chegada de uma massa de ar seco. No Nordeste, são esperadas pancadas de chuva em boa parte da região. A atenção deve ser voltada para o sul e oeste da Bahia, onde são esperados volumes significativos com a aproximação de uma nova frente fria. Por outro lado, não há previsão de temporais em áreas mais ao norte da região, desde o leste do Maranhão até o litoral entre Alagoas e Rio Grande do Norte. No norte do país, os volumes podem ficar entre 40 e 150 mm ao longo do dia no sul do Amazonas, Rondônia, Pará e Tocantins. Há possibilidade de alagamentos e deslizamentos de terra. A grande quantidade de chuvas ocorre pela presença da zonas de convergência e pelo ar quente e úmido que predomina sobre o país.