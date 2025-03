São Paulo terá semana marcada por chuvas e temperaturas que podem chegar a 30°C

Defesa Civil de SP alerta para mudanças climáticas intensas na cidade com a chegada de uma frente fria no final de semana, após a onda de calor

A previsão do tempo para São Paulo indica uma semana marcada por chuvas e temperaturas que podem chegar a 30°C. Na terça-feira (11), os termômetros devem registrar uma máxima de 32°C, enquanto as mínimas devem ficar em torno de 20°C. Uma frente fria que se forma nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina já está afetando o Paraná e partes do Vale do Ribeira, trazendo chuvas para as regiões sul e leste do estado paulista, incluindo a capital e a Baixada Santista.

As chuvas mais intensas na cidade de São Paulo são esperadas a partir de quinta-feira, dia 13. A previsão é de que a capital receba um volume significativo de precipitações, especialmente nas áreas mais afetadas pela frente fria. A Defesa Civil está atenta a essa situação e recomenda que a população fique informada sobre as condições climáticas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para chuvas fortes em diversas regiões do Norte e Nordeste do Brasil. Estados como Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, Acre, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Tocantins estão sob aviso, além de um alerta específico para acumulados de chuva em Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Além disso, há também avisos de tempestades para algumas áreas do Sul do país e para o estado de São Paulo. Em resposta a essa previsão, a Defesa Civil de São Paulo estabeleceu um gabinete de crise que ficará ativo até a próxima terça-feira, dia 11, com o objetivo de coordenar ações preventivas e minimizar os impactos das chuvas na região.

