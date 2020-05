São Paulo ultrapassa o México no número de vítimas da covid-19

Antônio Carlos Mafalda/Estadão Conteúdo 463 cidades do Estado de São Paulo já têm casos da covid-19



O Estado de São Paulo ultrapassou o México no número de mortos pela covid-19. Segundo a última atualização, o total de vítimas fatais chegou a 4.782. O país latino contabiliza 4.767 óbitos até o momento, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Na última semana, foram confirmadas 16.901 novas infecções, totalizando 62.345 diagnósticos no Estado. Isso significa que o número de casos em São Paulo é 38% maior que o contabilizado no México.

Há ao menos um diagnóstico positivo em ao menos 463 cidades do Estado. Óbitos decorrentes da doença foram registrados em 213 municípios de São Paulo. Entre as vítimas fatais, estão 2.832 homens e 1.950 mulheres, 72,9% com 60 anos ou mais. Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia, 58,6%; diabetes mellitus, 43,6%; doença neurológica, 11,4%; doença renal, 10,8% e pneumopatia, 9,7%.

* Com Estadão Conteúdo