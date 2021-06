São Paulo vai vacinar toda a população acima de 18 anos até 31 de outubro, diz Doria

Governador do Estado também antecipou a imunização contra Covid-19 de profissionais da Educação de 45 e 46 anos para 9 de junho

"Preparem o braço. Vamos vacinar toda população adulta do estado de São Paulo até 31 de outubro deste ano", escreveu o tucano



O governador de São Paulo, João Doria, anunciou pelo Twitter que vai vacinar contra a Covid-19 toda a população do Estado acima dos 18 anos até o dia 31 de outubro de 2021. “Preparem o braço. Vamos vacinar toda população adulta do estado de São Paulo até 31 de outubro deste ano”, escreveu o tucano. Em coletiva de imprensa logo após a postagem, Doria complementou. “Nossa previsão era 31 de dezembro. Agora, estamos afirmando que até 31 de outubro todos os paulistas e brasileiros que residem em São Paulo serão vacinados. Fechamos o planejamento e toda população com mais de 18 anos estará plenamente imunizada até essa data.”

A imunização dos profissionais da Educação de 45 e 46 anos foi antecipada para o dia 9 de junho. Nesta quarta-feira, 2, começou a vacinação de pessoas com comorbidades ou deficiência permanente de 30 a 39 anos. A partir da próxima segunda-feira, 7, a aplicação da dose da vacina nesse mesmo grupo será expandida para quem tem entre 18 e 29 anos. O Estado de São Paulo elaborou o calendário do Plano Estadual de Imunização (PEI) considerando a previsão de chegada de doses ao Brasil conforme cronograma do Ministério da Saúde. A projeção leva em conta, inclusive, possíveis reduções nessas entregas — garantindo que o calendário seja completado no período previsto.

Confira o calendário projetado pelo governo de SP

De 55 a 59 anos: 1 a 20 de julho

Profissionais da educação de 18 a 44 anos: 21 a 31 de julho

De 50 a 54 anos: 2 a 16 de agosto

De 45 a 49 anos: 17 a 31 de agosto

De 40 a 44 anos: 1 a 10 de setembro

De 35 a 39 anos: 11 a 20 de setembro

De 30 a 34 anos: 21 a 30 de setembro

De 25 a 29 anos: 1 a 10 de outubro

De 18 a 24 anos: 11 a 31 de outubro

Em relação às crianças e adolescentes, todas as vacinas aprovadas pela Anvisa até o momento não incluem menores de 18 anos. O governo estadual garante que, a partir da autorização da agência e seguindo o PNI, o grupo será incluso no calendário. São Paulo tem hoje 3.314.631 casos confirmados da Covid-19 e 112.927 óbitos pela doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 81,2% no Estado e em 79,9% na Grande São Paulo. Em relação aos internados, 10.925 estão em UTI e 13.049 em enfermaria — entre casos confirmados e suspeitos.