São Paulo volta à fase vermelha nesta segunda-feira; veja o que abre

Transporte público e escalonamento no horário de trabalhadores

Além de manter o transporte público de acordo com a demanda de pessoas nas ruas, o governo do Estado recomendou o escalonamento no horário de entrada dos trabalhadores essenciais para evitar aglomerações no transporte. Os empregadores da indústria foram orientados a pedir a entrada dos funcionários entre 5h e 7h e saída entre 14h e 16h; os de serviços, das 7h às 9h e das 16h às 18h e os de comércio das 9h às 11h e das 18h às 20h. Aplicativos de transporte e táxis também poderão continuar a funcionar normalmente. Assim como na fase emergencial, as fronteiras municipais e estaduais não serão fechadas. Apesar disso, barreiras sanitárias serão mantidas em acessos a cidades turísticas, assim como blitzes contra eventos ilegais e fiscalizações em atividades liberadas

Escolas

As escolas, que estavam abertas apenas para distribuição de alimentos para alunos necessitados e entregas de chips, voltarão a ter aulas presenciais no dia 14 de abril. O período da segunda-feira, 12, e da terça-feira, 13, deverá ser utilizado pelos docentes para orientar as famílias e organizar os horários, já que elas seguirão com rodízio de alunos e permissão para até 35% da capacidade de ocupação das instituições de ensino. “O pai e a mãe que ainda não se sentirem seguros não precisam levar seu filho obrigatoriamente”, lembrou o secretário Rossieli Soares. Filhos de profissionais essenciais, crianças com necessidade alimentar, com defasagem de aprendizagem e com problemas de saúde mental serão prioridades no escalonamento do governo.