Saque calamidade está disponível para trabalhadores atingidos pelas enchentes no RS

Reportagem da Jovem Pan News fala sobre medidas emergencias que os moradores do sul terão direito de acessar; é permitido que cada trabalhador afetado retire até R$ 6.220 de suas contas do FGTS

EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Mais de 600 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes que acometeram o Estado



Trabalhadores de 73 municípios do Rio Grande do Sul, que foram severamente afetados por intensas chuvas recentemente, agora têm a possibilidade de acessar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por meio do saque calamidade. Esta medida emergencial foi adotada com o objetivo de mitigar os impactos financeiros devastadores causados pelas adversidades climáticas na região. Através desta iniciativa, é permitido que cada trabalhador afetado retire até R$ 6.220 de suas contas do FGTS, a depender do saldo disponível, representando um alento significativo para muitas famílias em um momento de grande necessidade.

A Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do FGTS, anunciou uma série de flexibilizações nas regras para o saque, visando facilitar o acesso aos recursos para os residentes das áreas mais impactadas. Notavelmente, foi eliminada a exigência do intervalo mínimo de 12 meses entre saques para os moradores desses municípios, considerando os eventos climáticos adversos que já haviam afetado a região anteriormente. Os trabalhadores interessados em realizar o saque calamidade têm até o dia 12 de agosto para fazer a solicitação, com o saque já disponível em 42 municípios.

Além do acesso facilitado ao FGTS, a Receita Federal tomou medidas adicionais para apoiar os afetados pelas chuvas. Uma dessas medidas inclui a prorrogação do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física até o dia 31 de agosto, com os contribuintes gaúchos sendo priorizados no primeiro lote de restituição. Esta ação beneficiará cerca de 900.000 pessoas, com a devolução de aproximadamente R$ 1,1 bilhão, representando um importante influxo de recursos para a região em um momento crítico.

Para complementar o suporte oferecido aos moradores das áreas afetadas, a Receita Federal também promoverá um mutirão de acessibilidade digital em abrigos da região. O objetivo é fornecer aos afetados os meios necessários para realizar operações bancárias online, acessar e-mails, antecipar a restituição do Imposto de Renda, solicitar a postergação do pagamento de tributos e entregar a declaração do imposto de renda. Esta iniciativa visa minimizar os transtornos enfrentados pelos moradores e contribuir para uma recuperação mais ágil e eficiente das áreas devastadas pelas chuvas.