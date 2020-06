Saque emergencial do FGTS: Como usar a Poupança Social Digital?

Conforme calendário, o dinheiro estará disponível a partir desta segunda-feira (29)

Após disponibilizado o dinheiro, ele poderá ser usado para realizar compras em supermercados e pagar contas



Assim como o auxílio emergencial de R$ 600 disponibilizado pelo governo federal, o saque emergencial do FGTS também acontecerá por meio da Poupança Social Digital da Caixa Econômica — o aplicativo Caixa TEM — que foi criada automaticamente para todos os trabalhadores. Seguindo o calendário que respeita o mês de nascimento dos beneficiários, o dinheiro estará disponível a partir desta segunda-feira, 29, pelo aplicativo e só no final de julho será permitido fazer o saque físico.

De acordo com a própria Caixa, a Conta Poupança Social Digital é uma poupança simplificada, sem tarifas de manutenção, com limite mensal de movimentação de R$ 5 mil. O saque emergencial do FGTS terá teto de R$ 1.045, e mesmo somado com o benefício do auxílio não atinge o limite máximo para movimentação.

Após disponibilizado o dinheiro, conforme calendário, ele poderá ser usado para realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code, por meio de mais de 9 milhões de maquininhas de cartão espalhadas por todo o Brasil. O trabalhador também poderá pagar de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral.

Após a disponibilização dos recursos para saque ou transferência, que acontece a partir do dia 25 de julho, também de acordo com o mês de nascimento, os trabalhadores poderão transferir os recursos para contas em qualquer outro banco, sem custos, ou realizar o saque em espécie nas agências físicas da Caixa, terminais de autoatendimento e casas lotéricas.