Após prisão de Sara Winter, PF cumpre outros 5 mandados contra lideranças do 300 do Brasil

A investigação foi aberta para verificar se houve violação à Lei de Segurança Nacional



Após prisão da ativista Sara Winter nesta segunda-feira (15), agentes da Polícia Federal cumprem outros cinco mandados contra lideranças do grupo “300 do Brasil”. As ordens de prisão foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do inquérito sobre a organização de atos antidemocráticos.

O inquérito, aberto no dia 21 de abril, a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, apura”fatos em tese delituosos” envolvendo a organização de atos no Dia do Exército (19 de abril) que contaram com palavras de ordem contra o STF e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pedidos de intervenção militar e ainda faixas com inscrições favoráveis a um novo AI-5, o mais duro ato da ditadura (1964 a 1985).

Ao enviar o pedido de investigação ao STF, Aras disse que os “fatos em tese delituosos” foram cometidos “por vários cidadãos, inclusive deputados federais”. A investigação foi aberta para verificar se houve violação à Lei de Segurança Nacional.

Ao autorizar o inquérito, Moraes destacou que a Constituição “não permite o financiamento e a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático, nem tampouco a realização de manifestações visando o rompimento do Estado de Direito”.

*Com informações do Estadão Conteúdo