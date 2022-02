Secretaria da Saúde de Petrópolis alerta para doenças após contato com água de enchentes

Tétano, leptospirose e outras enfermidades causam preocupação após tragédia das chuvas na cidade do Rio de Janeiro

ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Petrópolis foi atingida por mais chuva em seis horas do que o previsto para o mês inteiro de fevereiro



A Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Petrópolis alertou os moradores do município para possíveis doenças que podem surgir do contato com água de enchentes nesta sexta, 18. A cidade passa por uma tragédia após fortes chuvas na última quarta, 16, quando choveu mais do que o previsto para o mês inteiro, e deslizamentos mataram ao menos 136 pessoas. O órgão avisou que as pessoas devem ficar atentos a possíveis sintomas, e quem não tomou a vacina antitetânica ou tem lesões na pele deve receber o imunizante. Além do tétano, outras doenças que causam preocupação no momento atual são leptospirose, doenças diarreicas agudas e hepatite A.

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, Alessandra Pains, destaca que os sintomas (como febre, dores no corpo e na cabeça) podem aparecer entre o primeiro e o trigésimo dia a partir do contato. “Até esta sexta-feira, no entanto, não recebemos nenhuma notificação de doenças relacionadas a esse contato com as enchentes. Neste momento, as equipes da Atenção Básica e da Vigilância em Saúde estão em articulação para monitorar os abrigos quanto ao aparecimento de sintomas”, explicou Pains. Até agora, a prefeitura de Petrópolis contabilizou um total de 197 pessoas que receberam atendimento nas unidades de saúde da saúde, entre adultos e crianças. Dessas, 166 ficaram internadas, enquanto 31 morreram. Das 166 pessoas internadas, oito precisaram de leitos de UTI e 18 foram submetidas a procedimentos cirúrgicos.