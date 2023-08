Secretaria de Saúde do DF procura homem que tocou em morcego infectado pela raiva

Animal foi derrubado por um funcionário de uma padaria e foi tocado pelo rapaz que passava pelo local

Reprodução/Pixabay Morcego que foi tocado pelo homem estava infectado pela doença



A Secretaria de Saúde do Distrito Federal procura um homem que tocou em um morcego infectado pelo vírus da raiva. O caso ocorreu em uma padaria no Núcleo Bandeirante. Contudo, a pasta reforça que o homem não deve estar infectado pela doença. Isto porque o episódio ocorreu há dois meses e os sintomas da doença costumam a surgir de maneira rápida. O órgão informou que não houve notificações em nenhuma unidade de saúde, o que pode ser um indicativo de que o rapaz não foi acometido pela raiva. “Mas é de interesse da Vigilância Epidemiológica registrar o caso e fazer a conclusão dele com a pessoa ainda não identificada, além de realizar a vacinação de maneira preventiva”, informou o órgão.

O morcego foi derrubado por um funcionário da padaria, que foi examinado pelo órgão. A pasta constatou que o funcionário do estabelecimento não foi infectado. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos e pode ser transmitida aos humanos (antropozoonose) pela mordedura, lambedura e arranhadura de animais infectados com o vírus da raiva. Quando um animal está contaminado pela doença ele passa a ficar bastante agressivo e morder pessoas, animais e objetos. Por outro lado, ele também pode ficar triste e se abrigar em lugares escuros. Outras características comuns é que o animal fica de boca aberta e com muita salivação, recusa alimento ou água e apresenta dificuldade de engolir, fica sem coordenação motora, tem convulsões, paralisa das patas traseiras, paralasia total e morte.

No ano passado, um jovem morreu infectado pela raiva no Distrito Federal. Ele foi arranhando por um gato e passou a sentir os sintomas menos de um mês depois. O adolescente foi internado, mas morreu dias depois. Foi o primeiro caso da doença no DF após 44 anos.