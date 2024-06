Secretaria de Segurança Pública de SP apura participação de youtuber em ação da PM

Gen Kimura teve acesso a uma sala onde ficam armamentos da Polícia Militar, e um agente explicou o funcionamento de granadas; SSP afirma que dinâmica exibida no vídeo não é permitida

Reprodução/YouTube/Gen Kimura Influenciador Gen Kimura (ao centro) aparece em viatura usando um colete à prova de balas da PM



A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo está investigando a participação de um youtuber dos Estados Unidos em uma operação da Polícia Militar. O youtuber, identificado como Gen Kimura, gravou e publicou vídeos da ação em seu canal na plataforma. Segundo a secretaria, o agente que autorizou a gravação foi remanejado para outra função, e uma sindicância foi aberta para apurar as circunstâncias e responsabilizar os envolvidos. As gravações ocorreram em 21 de abril, um domingo, após um pedido feito por e-mail no início do mês. Kimura acompanhou uma operação da PM em três comunidades na zona norte de São Paulo, aparecendo no banco de trás de uma viatura e usando um colete à prova de balas da corporação.

Além disso, ele teve acesso a uma sala onde ficam armamentos da Polícia Militar, e um PM explicou o funcionamento de granadas. A secretaria afirmou que a dinâmica filmada e exibida no vídeo, que tem cerca de 40 minutos, não é permitida e será investigada. Durante as gravações, um agente declarou em inglês que a morte de criminosos é comemorada “com charutos e cervejas”. A SSP afirmou que a frase não condiz com as práticas da corporação, “uma instituição legalista”. O canal de Gen Kimura no YouTube tem 381 mil inscritos, e o vídeo já soma mais de 1,6 milhão de visualizações.

*Com informações da repórter Nicole Fusco