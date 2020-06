Secretário da Educação de SP, Rossieli Soares, deixa UTI

Eduardo Carmim/Estadão Conteúdo Rossieli Soares é o primeiro secretário da Gestão Doria a testar positivo para a doença



O secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, deixou a UTI do Hospital 9 de Julho, em São Paulo, na noite da sexta-feira (12). Ele foi internado no dia 2 de junho com covid-19 e foi transferido para a terapia intensiva na terça-feira (9).

De acordo com o boletim médico, Rossieli “encontra-se consciente, com evolução favorável e, por isso, teve alta da Unidade de Terapia Intensiva na noite do dia 12 de junho. Não há data prevista para alta hospitalar”.

Rossieli Soares é o primeiro secretário da Gestão Doria a testar positivo para a doença. Em março, o infectologista David Uip, que coordenava o Centro de Contingência do Coronavírus, também teve a doença confirmada.

Na época, o governador João Doria e o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, realizaram o exame e testaram negativo.