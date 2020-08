Secretário do Governo Federal, Fábio Wajngarten sofre tentativa de assalto em São Paulo

Caso aconteceu no bairro do Jardins; Wajngarten passa bem e nada foi levado

Alan Santos/PR Fábio Wajngarten



Por volta das 12h desta quinta-feira, 6, o secretário-executivo do Ministério da Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Wajngarten, sofreu uma tentativa de assalto no bairro do Jardins, área central de São Paulo. De acordo com a assessoria do secretário, ele estava parado na calçada em frente ao prédio de familiares quando foi abordado por um indivíduo pedindo seu relógio.

Em vídeo postado nas redes sociais da 78ª DP, que atendeu a ocorrência, os policiais afirmaram que o secretário correu atrás do criminoso após ser abordado na Alameda Franco até a Bela Cintra nº 1786. “Chegando no local encontramos o Fábio e ele já tinha rendido o indivíduo, que estava no chão. Chegamos e prestamos o apoio. Fizemos uma busca pessoal e nada foi encontrado. Então, o conduzimos para o 78º DP”, informa um dos policiais.

Tanto a assessoria como os policiais informam que nada foi levado de Wajngarten, que passa bem e não teve nenhuma complicação pelo ocorrido. Formado em Direito e empresário do setor de pesquisa, Fábio já atuou como chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) e está no governo Bolsonaro desde abril de 2019.