Secretário de Educação de SP, Rossieli Soares, recebe alta

Diagnosticado com Covid-19, ele estava internado desde o último dia 3 de junho

Governo de São Paulo Rossieli Soares, Secretário da Educação do Estado



O secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares, recebeu alta nesta quarta-feira (17) após permanecer duas semanas internado no Hospital Nove de Julho para o tratamento do novo coronavírus.

Soares é diabético, o que coloca em um dos grupos de risco para a doença. “Estou melhor e agora vou me recuperar em casa”, escreveu em sua conta no Twitter. Rossieli chegou a ser transferido para um leito de unidade de terapia intensiva (UTI), mas voltou para enfermaria no último sábado.

“Acabei de chegar em casa do hospital, e é uma sensação maravilhosa. Quero agradecer a cada um de vocês que rezou e torceu”, disse, em vídeo.

Hoje, quarta-feira (17), tive alta do Hospital 9 de Julho, onde fui internado com diagnóstico de Covid-19 no dia 2 de junho. Estou melhor e agora vou me recuperar em casa. Fiz questão de gravar essa mensagem como forma de agradecer todo carinho que recebi. Cuidem-se! pic.twitter.com/HuNDcHDQNQ — Rossieli Soares (@rossieli) June 17, 2020

*Com informações do Estadão Conteúdo