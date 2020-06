Secretário de Educação de SP é diagnosticado com Covid-19

Governo de São Paulo Rossieli Soares, Secretário da Educação do Estado



O secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares, foi diagnosticado com a Covid-19 e está internado no Hospital Nove de Julho, na capital paulista. Em nota, divulgada nesta terça-feira (2) em suas redes sociais, o secretário disse que passa bem.

“Informo que fui testado positivo para a covid-19 nesta terça-feira. Estou bem e minha família também. Estou me cuidando e seguindo os procedimentos médicos no hospital”.

Segundo o secretário, todos de sua equipe, que tiveram contato com ele, serão submetidos ao exame de detecção do novo coronavírus.

*Com informações da Agência Brasil