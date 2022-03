Secretário executivo Victor Godoy assume comando interino do MEC

Godoy assumirá vaga deixada por Milton Ribeiro, que pediu exoneração do cargo após polêmica envolvendo repasse de verbas da pasta para municípios indicados por pastores

Flickr/MEC Godoy chegou à pasta em julho de 2020, quando começou o comando de Milton Ribeiro



O secretário executivo do Ministério da Educação (MEC) Victor Godoy foi escolhido para comandar a pasta interinamente. A nomeação para o cargo foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 30. Godoy substituirá Milton Ribeiro, que deixou o comando da pasta na segunda-feira, 28, após polêmicas com repasse de verbas do ministério a municípios escolhidos por pastores sem ligação com a pasta. Godoy chegou ao MEC no cargo de secretário executivo em julho de 2020, mesmo período em que Milton Ribeiro esteve a frente da pasta. Com a nomeação, ele se tornou o quinto nome a ocupar o posto de ministro da Educação durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Antes de ir para o MEC, Godoy fez carreira como auditor federal de finanças e controle da Controladoria-Geral da União (CGU), órgão no qual trabalhou entre 2004 e 2020.