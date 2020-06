Secretário de Segurança Pública de São Paulo está com Covid-19

Segundo a secretaria, o general João Camilo Pires de Campos está assintomático, bem disposto e cumprirá o período de isolamento domiciliar

Ronaldo Barreto/Estadão Conteúdo João Camilo Pires



Mais um secretário do governo paulista foi infectado pelo novo coronavírus. O segundo caso confirmado de infecção pelo vírus dentro do secretariado estadual é o general João Camilo Pires de Campos, responsável pela pasta da Segurança Pública de São Paulo.

Segundo a secretaria, o general testou positivo para Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, em um teste feito nesta quinta-feira (18). Desde o dia , o efetivo das polícias e da Secretaria de Segurança tem realizado testes rápidos para a doença.

O general está assintomático, bem disposto e cumprirá o período de isolamento com acompanhamento médico, de acordo com as orientações das autoridades de saúde.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a equipe que trabalha diretamente com o secretário também passa por testes.