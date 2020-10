Seguindo calendário de pagamentos, Caixa credita auxílio emergencial para 3,6 milhões de nascidos em julho

Ao todo, R$ 1,6 bilhão serão transferidos nesta sexta-feira para beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família

Cris Faga/Estadão Conteúdo Saques e transferências, para quem recebe o crédito nesta sexta-feira, serão liberados a partir do dia 26 de novembro



A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira, 13, parcela do auxílio emergencial para 3,6 milhões de brasileiros nascidos em julho. Ao todo, R$ 1,6 bilhão serão transferidos para beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, sendo eles autônomos, trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEIs) e desempregados, que não estejam recebendo seguro-desemprego. Do total, 1,3 milhão de pessoas vão receber R$ 800 milhões referentes a parcela do auxílio emergencial regular, no valor de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães chefes de família). Os demais, 2,3 milhões, serão contemplados com a primeira parcela do auxílio emergencial extensão de R$ 300 (R$ 600 para mães chefes de família).

Para os beneficiários, os recursos estarão disponíveis, inicialmente, na poupança social digital e poderão ser utilizados para pagamento de boletos bancários, compras online e, até mesmo, uso em maquininhas de estabelecimentos comerciais, por meio do cartão de débito virtual e QR Code. Assim como ocorre desde o início do programa social, o calendário de pagamentos do auxílio emergencial é organizado em ciclos de acordo com o mês de nascimento. Saques e transferências, para quem recebe o crédito nesta sexta-feira, serão liberados a partir do dia 26 de novembro. A partir dessa data, o beneficiário poderá retirar os valores no caixa eletrônico, nas agências da Caixa ou lotéricas e também usar o aplicativo Caixa Tem para transferir o dinheiro para contas em outros bancos, sem o pagamento de tarifas.

*Com Agência Brasil