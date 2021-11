Segundo dia do Enem tem perguntas sobre tragédia de Mariana e Copa do Brasil

Estudantes realizaram as provas de Matemática e Ciências da Natureza, com 45 questões sobre cada área

LAILSON LEONCIO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gabarito oficial deve ser divulgado pelo Inep na quarta-feira, 1º



O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não teve nenhuma pergunta sobre a pandemia do novo coronavírus, mas trouxe questões sobre dengue, Copa do Brasil, a tragédia de Mariana (MG), o cordel “Senhor dos Anéis”, de Gonçalo Ferreira da Silva, e um exercício clássico sobre o estímulo da patela pelo sistema nervoso. Neste domingo, 21, os alunos realizaram as provas de Matemática e Ciências da Natureza, com 45 questões sobre cada área. Os estudantes tinham até às 18h30 para concluir o exame.

O gabarito oficial só deve ser divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na quarta-feira, 1º, mas professores estão realizando a correção extraoficial da prova em transmissões nas redes sociais. A questão sobre a tragédia de Mariana, que ocorreu em 2015, abordava o impacto causado pelos produtos tóxicos despejados no ecossistema marinho pelo rompimento da barragem. O Enem também utilizou a lista de campeões da Copa do Brasil para realizar uma questão sobre fatorial, operação utilizada para análise de combinações. Além disso, o exame questionou os alunos sobre a função da medula espinhal no processo de arcoreflexo em razão do estímulo da patela.

O Enem 2021 foi cercado de polêmicas. Às vésperas do primeiro dia de prova, dezenas de servidores do Inep pediram demissão e acusaram o presidente da autarquia, Danilo Dupas, de assédio moral. Após o presidente Jair Bolsonaro afirmar que a prova teria “a cara do governo”, também foi criada a suspeita de interferência política na elaboração do exame.