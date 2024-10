Segundo voo de repatriação de brasileiros chega a Beirute

Aeronave da Força Aérea Brasileira partiu de Portugal e está programada para trazer cerca de 200 cidadãos de volta a Brasília até amanhã

Divulgação/FAB O governo brasileiro planeja realizar pelo menos dois voos de repatriação por semana para o Líbano



Na manhã desta segunda-feira (7) Beirute recebeu o segundo voo de repatriação de brasileiros. A aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) partiu de Portugal e está programada para trazer cerca de 200 cidadãos de volta a Brasília até amanhã, terça-feira, 8. Essa ação faz parte de um esforço contínuo do governo para garantir o retorno seguro dos brasileiros que se encontram no exterior. O primeiro voo de repatriação já havia chegado ao Brasil no domingo, 6 de outubro, aterrissando no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com 228 passageiros a bordo. Essa operação inicial foi um sucesso, demonstrando a capacidade do governo em organizar a logística necessária para atender a demanda de repatriação.

O governo brasileiro planeja realizar pelo menos dois voos de repatriação por semana para o Líbano, visando facilitar o retorno dos cidadãos que ainda estão no país. Essa estratégia visa não apenas atender às necessidades imediatas, mas também proporcionar um suporte contínuo para aqueles que se encontram em situações vulneráveis no exterior.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias