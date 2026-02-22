Colisão de barco contra píer no Rio Grande deixa seis mortos

Acidente ocorreu na altura de Rifaina (SP) e Sacramento (MG); três sobreviventes foram levados a hospital

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Lancha virou apLancha virou após bater no píer ós bater no píer



Seis pessoas morreram, entre elas uma criança de quatro anos, após um grave acidente registrado na noite de sexta-feira (21) no Rio Grande, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo. A embarcação, que transportava 15 ocupantes e havia saído de Franca (SP), colidiu contra um píer na margem mineira, no município de Sacramento (MG).

Entre as vítimas fatais estão três mulheres, dois homens e uma criança. Os nomes e idades das vítimas ainda não haviam sido divulgados até o encerramento da ocorrência. Segundo relatos de pessoas que estavam no local, três corpos foram encontrados logo após o impacto. As outras três vítimas foram localizadas posteriormente, uma delas por um mergulhador amador que auxiliou nas buscas antes da chegada das equipes especializadas.

Outras nove pessoas sobreviveram ao acidente. Três delas foram encaminhadas para atendimento médico em Rifaina (SP), enquanto seis permaneceram no local sem ferimentos aparentes.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado por volta das 23h, após informações iniciais indicarem múltiplas mortes e possível existência de vítimas submersas. Quando as equipes chegaram, por volta das 23h30, o cenário já estava controlado por equipes locais da Guarda Civil e da Defesa Civil de Rifaina, que iniciaram os primeiros socorros.

Por precaução, mergulhadores realizaram uma varredura no trecho do rio onde ocorreu o acidente, mas não localizaram outras vítimas. A ocorrência também contou com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais. A perícia técnica foi acionada e a Capitania dos Portos de Barra Bonita informada sobre o caso.

As causas do acidente serão investigadas. Os trabalhos das equipes de resgate foram encerrados por volta das 4h30 da madrugada.