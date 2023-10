Operação prende seis pessoas na Cracolândia, no Centro de SP

Presos eram procurados pela Justiça de São Paulo; em outra ação na capital paulista, policiais apreenderam pedras crack e duas mil porções de cocaína

Divulgação/Polícia Civil Operação Resgate também apreendeu 409 tijolos de cocaína na zona leste de SP



Um operação conjunta entre as polícia Civil, Militar e Guarda Civil Metropolitana (GCM), prendeu seis pessoas na noite desta quinta-feira, 26, na região da Cracolândia, no Centro de São Paulo. Todos os presos eram procurados pela Justiça. No total, os agentes abordaram 1.109 pessoas. Foram apreendidas pedras crack e duas mil porções de cocaína. Além disso, outras 67 pessoas foram cadastradas por estarem descumprindo medidas cautelares. A operação conjunta contou com o efetivo de 59 policiais civis e militares, além de 36 guardas da GCM. A ação ocorre no âmbito da Operação Resgate, que visa o combate ao tráfico de drogas e o descumprimento de medidas cautelares. Na quarta-feira, 25, três homens foram presos em flagrante por esconderam 409 tijolos de cocaína em um estabelecimento, na Zona Leste de São Paulo, que totalizaram 410 kg da droga. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), policiais civis foram informados que um veículo seria utilizado pelos suspeitos para transportar drogas. O carro foi localizado na Avenida Aricanduva. De acordo com a pasta, os policiais viram que o motorista entrou um lava-rápido e um comparsa abria o portão. Durante a abordagem, um terceiro suspeito foi localizado pelos agentes. Ele estava pegando diversos tijolos de cocaína, segundo a SSP. Outra parte dos entorpecentes foi localizada no fundo falso de dois caminhões que estavam no local. O trio foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados ao 2ºDP (Bom Retiro).