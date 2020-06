Sem máscara, Bolsonaro conversa com apoiadores e tira fotos no Alvorada; assista

Reprodução Imagem de reprodução de vídeo do encontro



O presidente Jair Bolsonaro recebeu um grupo de apoiadores na porta do Palácio da Alvorada no início da tarde deste domingo (7). Sem utilizar máscara de proteção contra o coronavírus, o líder do Executivo trocou algumas palavras e posou para fotografias.

As imagens do encontro foram compartilhadas no Facebook do presidente. Durante a conversa, Bolsonaro foi questionado por alguns sobre os projetos de regularização fundiária e disse que, “por conta da presença da imprensa, não poderia ser totalmente sincero”. “A imprensa às vezes não é honesta, vocês sabem”, disse.

Ao mesmo tempo, manifestantes realizavam protestos na Esplanada dos Ministérios a favor e também contra o governo.

Assista aos vídeos do encontro:

– Alvorada (07/06/2020) – Parte 1 Posted by Jair Messias Bolsonaro on Sunday, June 7, 2020