Senacon recebe mais de mil denúncias de preços abusivos de combustíveis

Minas Gerais lidera o ranking com maior número de queixas; órgão vai realizar nesta quarta-feira, 24, o Mutirão do Preço Justo por todo o país

João Carlos Mazella/Fotoarena/Estadão Conteúdo Canal para receber as reclamações surgiu após o governo ter anunciado, na última semana, uma redução nos valores dos combustíveis



A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) registrou 1.059 denúncias no primeiro dia em que abriu o canal para receber reclamações sobre preços abusivos praticados por postos de combustíveis. O dado é referente até as 17 horas desta terça-feira, 23. O Estado que lidera o ranking com maior número de queixas é Minas Gerais, com 149 denúncias. A lista segue com Ceará (82), São Paulo (79), Bahia (74) e Alagoas (72). A ideia de abrir o canal para receber as reclamações surgiu após o governo ter anunciado, na última semana, uma redução nos valores dos combustíveis pela Petrobras. A partir das denúncias, a Senacon irá investigar práticas abusivas e aplicar sanções aos infratores, conforme é previsto no Código de Defesa do Consumidor. Nesta quarta-feira, 24, a Senacon vai realizar o Mutirão do Preço Justo por todo o país. A ação tem por objetivo verificar se os postos de abastecimento estão repassando de forma adequada as variações de preço ao consumidor final e se estão cumprindo as normas e regulamentações vigentes. Em parceria com os Procons, será feito o monitoramento da precificação dos combustíveis nas cidades brasileiras. Na sequência, os dados do maior e do menor valor encontrado nos estabelecimentos serão enviados para a Senacon. O relatório final será apresentado ao público no dia 30 de maio.

*Com informações da Agência Brasil.