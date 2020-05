Senadores decidem cancelar recesso parlamentar do meio do ano

Pedro França/Agência Senado O presidente do Senado, Davi Alcolumbre



Os líderes partidários do Senado Federal decidiram cancelar o recesso parlamentar do meio do ano devido à pandemia do novo coronavírus.

A decisão foi tomada em reunião realizada por meio de videoconferência com o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), nesta segunda-feira (18).

“Após reunião de líderes realizada nesta segunda (18), ficou decidido que não haverá recesso parlamentar em julho. A decisão foi tomada por nós parlamentares por entendermos que o Legislativo precisa continuar trabalhando para amenizar os efeitos negativos da pandemia da Covid-19”, escreveu Alcolumbre no Twitter.

Após reunião de líderes realizada nesta segunda (18), ficou decidido que não haverá recesso parlamentar em julho. A decisão foi tomada por nós parlamentares por entendermos que o Legislativo precisa continuar trabalhando para amenizar os efeitos negativos da pandemia da covid-19. — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) May 18, 2020

O regimento determina que os parlamentares têm direito de tirar dois recessos por ano, um de 23 de dezembro a 1º de fevereiro, e outro de 18 a 31 de julho.