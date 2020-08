Senador Ciro Nogueira anuncia que está com o novo coronavírus

Ciro é o 11º senador a contrair a Covid-19

O senador Ciro Nogueira (Progressistas) anunciou nesta segunda-feira, 10, pela manhã que testou positivo para o novo coronavírus. “Meus amigos e minhas amigas. Quero compartilhar com vocês que recebi o diagnóstico positivo da Covid-19. Apesar de não apresentar nenhum sintoma, estou em isolamento e vou permanecer em quarentena até que os médicos me deem alta”, escreveu o senador do Piauí em suas redes sociais. “É um momento em que todos devemos nos proteger ao máximo e, principalmente, confiar em Deus. Sigo trabalhando pelo nosso Piauí. Um abraço”, completou.

No último dia 30 de julho, Ciro Nogueira esteve com o presidente Jair Bolsonaro em um evento público no Parque Nacional da Serra da Capivara. No mesmo dia, Bolsonaro foi criticado por causar aglomeração no aeroporto de São Raimundo Nonato, próximo à Teresina, em sua 1ª aparição após anunciar que tinha se recuperado da Covid-19.

Esse já é o 11º caso de coronavírus entre os senadores. Antes de Ciro, os senadores Leila Barros (PSB-DF), Mara Gabrilli (PSDB-SP), Carlos Fávaro (PSD-MT), Davi Alcolumbre (DEM-AP), Jayme Campos (DEM), Marcos do Val (Podemos), Nelsinho Trad (PSD-MS), Prisco Bezerra (PDT-CE), Rogério Carvalho (PT-SE) e Sérgio Petecão(PSD-AC) já tinha anunciado seus testes positivos. Entre os ministros, são oito os que já se infectaram, entre eles: Braga Netto (Casa Civil), Jorge Antônio de Oliveira Francisco (Secretaria-Geral da PR), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovação), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Milton Ribeiro (Educação), Onyx Lorenzoni (Cidadania) e Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União).