Senador Nelsinho Trad é diagnosticado com coronavírus após viagem com Bolsonaro

Nelsinho Trad O senador Nelsinho Trad viajou aos Estados unidos na comitiva do presidente Jair Bolsonaro



O senador Nelsinho Trad (PTB), que estava na comitiva do presidente Jair Bolsonaro que retornou dos Estados Unidos na semana passada, informou nesta sexta-feira que está infectado com o novo coronavírus.

Em nota, Nelsinho relatou que foi submetido a exames após o diagnóstico de Fabio Wanjgarten, secretário de Comunicação do Governo, e os resultados atestaram positivo para o Covid-19.

Ele disse que está em isolamento médico em casa, e que se sente bem. “Serenamente, com fé em Deus, e atendendo todas as orientações dos profissionais de saúde envolvidos nesse enfrentamento, estou em casa com a minha família, guardando o período de isolamento. Não há de se agravar. Com fé em Deus, sempre aprendi que problemas existem para serem solucionados”, contou.

Wanjgarten foi diagnosticado com o coronavírus na última quinta-feira. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, ele afirmou que está levando “uma vida normal”.