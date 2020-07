Senador Sérgio Petecão está com Covid-19

A esposa do parlamentar, Marfisa Galvão, também testou positivo para o novo coronavírus

.(Wilson Dias/Agência Brasil) Senador Sergio Petecão



Diagnosticado com o novo coronavírus, causador da Covid-19, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) está assintomático e passa bem, informou sua assessoria. A esposa do parlamentar, Marfisa Galvão, também está com o vírus. “Infelizmente a gente contraiu a covid-19, eu e minha esposa. A minha casa é muito frequentada, eu sempre tive uma relação muito próxima do povo. Por mais que a gente tome todas as medidas para se proteger, é complicado”, disse Petecão.

Dentre as possibilidades aventadas pelo senador, está a ida de Marfisa para o interior do Acre, para visitar uma parente que estava com o vírus. “Tem mais de 60 dias que não vou a Brasília, foi aqui pelo Acre mesmo. Esse vírus é perigoso, é traiçoeiro”, afirmou.

A também senadora Leila Barros (PSB-DF) também anunciou recentemente que está Covid-19. Antes de Petecão e Leila, confirmaram ter contraído a doença Nelsinho Trad (PSD-MS), Jayme Campos (DEM-MT), Rogério Carvalho (PT-SE), Mara Gabrilli (PSDB-SP) e o então senador Prisco Bezerra (PDT-CE), além do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

O Senado poderá ter as primeiras sessões presenciais desde o agravamento da pandemia de Covid-19 a partir de agosto para a votação de indicação de autoridades. Caso não haja melhora no quadro, com redução de contaminações no país, a agenda de encontros presenciais será adiada para setembro.

*Com informações da Agência Brasil