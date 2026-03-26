Senador tenta fugir de abordagem policial com carro irregular; veja vídeo

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento pela Alameda Afonso Schmidt quando identificou uma Land Rover preta circulando sem placas e com “giroflex” ligado. Durante a abordagem, o político se apresentou inicialmente apenas como “federal” e se recusou a deixar o veículo.

Ainda de acordo com os policiais, após insistência, o motorista se identificou como “senador da República”, mas continuou se negando a apresentar documentos.

O senador chegou a fazer ameaças à equipe durante a ação. “Você está gravando? Então você vai ver”, afirmou Alexandre após o início da gravação das câmeras operacionais dos policiais militares.

A PM relata que, em determinado momento, o senador entrou novamente no carro e tentou deixar o local, invadindo a calçada e quase atingindo um dos policiais. O veículo foi localizado pouco depois em vias próximas, com apoio de outras equipes.

Após verificação, os policiais constataram que o carro estava sem emplacamento visível, embora as placas estivessem no interior do veículo, e que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de Giordano estava vencida desde fevereiro de 2024.