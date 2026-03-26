Senador tenta fugir de abordagem policial com carro irregular; veja vídeo
De acordo com a PM, Alexandre Luiz Giordano estava com a CNH vencida e se apresentou apenas como ‘federal’ ao se recusar a deixar o veículo
Por
Jovem Pan
26/03/2026 11h57 - Atualizado em 26/03/2026 11h57
Reprodução / Senado O senador Alexandre Luiz Giordano (Podemos).
O senador Alexandre Luiz Giordano (Podemos-SP) tentou fugir de uma abordagem policial enquanto dirigia um veículo com irregularidades na manhã de segunda-feira (23) na zona norte de São Paulo.
Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento pela Alameda Afonso Schmidt quando identificou uma Land Rover preta circulando sem placas e com “giroflex” ligado. Durante a abordagem, o político se apresentou inicialmente apenas como “federal” e se recusou a deixar o veículo.
Ainda de acordo com os policiais, após insistência, o motorista se identificou como “senador da República”, mas continuou se negando a apresentar documentos.
O senador chegou a fazer ameaças à equipe durante a ação. “Você está gravando? Então você vai ver”, afirmou Alexandre após o início da gravação das câmeras operacionais dos policiais militares.
A PM relata que, em determinado momento, o senador entrou novamente no carro e tentou deixar o local, invadindo a calçada e quase atingindo um dos policiais. O veículo foi localizado pouco depois em vias próximas, com apoio de outras equipes.
Após verificação, os policiais constataram que o carro estava sem emplacamento visível, embora as placas estivessem no interior do veículo, e que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de Giordano estava vencida desde fevereiro de 2024.
O senador foi multado por dirigir sem placas, com CNH vencida e por uso irregular de luzes. Ele e o veículo foram liberados em seguida.
A reportagem da Jovem Pan entrou contato com senador Alexandre Luiz Giordano para obter posicionamento sobre o caso. O espaço está aberto para manifestação.
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