Senadores aprovam texto-base de projeto que adia Enem 2020

Agência Senado Senado realizou sessão deliberativa virtual nesta terça-feira



O Senado aprovou na noite deste terça-feira, 19, o texto-base do projeto que permite o adiamento do Enem 2020. As provas, que seriam realizadas nos dias 1º e 8 de novembro, podem ser reagendadas em virtude da pandemia do novo coronavírus, que deixou os estudantes de todo o país sem aulas presenciais.

Após a votação do texto-base, os senadores analisam as sugestões de mudanças no projeto, ainda não concluída. Pelo texto, o adiamento vale enquanto vigorar o decreto de calamidade pública, que só termina em 31 de dezembro deste ano. O PL, de autoria da senadora Daniella Vianna (PP-PB), prevê ainda o adiamento de todas as provas de instituições de ensino superior do país, inclusive as privadas.

O único senador a votar contra o projeto foi Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), e o placar de votação ficou em 75 votos a 1.

O texto segue agora para análise na Câmara dos Deputados. Se aprovado, será enviado para sanção do presidente Bolsonaro, que poderá sancionar ou vetar o Projeto de Lei.