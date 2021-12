Serviços Claro/NET apresentam problemas e instabilidade nesta segunda

Instabilidade em serviços começou no domingo e prossegue ao longo desta segunda

VICTOR ORSOLA/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Serviços de telefonia, banda larga e TV foram alvo de reclamações em diversas cidades do Brasil



Clientes da Claro/NET relataram problemas para utilizar os serviços de telefonia, aplicativos, banda larga virtual e de TV da operadora nas redes sociais e no site DownDetector, utilizado para este tipo de reclamação. A instabilidade começou no domingo, 26, e prossegue nesta segunda, 27 – de acordo com os registros do DownDetector, o pico de reclamações foi por volta das 11h desta segunda e ainda houveram altas por volta das 15h e das 17h. Os locais com mais relatos de problemas foram Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Campinas, Fortaleza e Brasília.

Em nota enviada à Jovem Pan, a empresa admitiu ter sofrido com uma ‘instabilidade sistêmica’ e afirmou estar trabalhando para resolver o problema. “A Claro informa que foi constatada uma instabilidade sistêmica e, com isso, clientes podem ter dificuldades para acessar os canais de atendimento da empresa. A Claro ressalta que está empenhada e que as equipes técnicas estão atuando para que os serviços impactados pela instabilidade sejam plenamente restabelecidos o mais breve possível. A operadora reforça ainda que os serviços de voz, dados móveis, banda larga fixa e TV por assinatura seguem operando normalmente”, disse a Claro.