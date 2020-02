Serviços e comércios abriram mais de 170 mil vagas em 2019

No entanto, variação de fechamento e abertura de postos foi negativa em 55.568 mil

A soma do número de empregos criados em 2017, 2018 e 2019 é de 367.423 mil



Os setores de serviços e comércio foram responsáveis pela abertura de 171.149 mil vagas formais em 2019, segundo o balanço anual da Pesquisa de Emprego no Comércio do Estado de São Paulo (Pesp).

O levantamento, realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), ainda aponta o fechamento de 291.523 mil vagas contra 235.955 mil admissões em dezembro do ano passado, com variação negativa de 55.568 mil empregos.

Segundo a FecomercioSP, o balanço de 2019 completa a recuperação das vagas formais fechadas nos 24 meses de 2015 e 2016, período de recessão na economia, quando 351.343 mil vagas foram fechadas nos setores.

A soma do número de empregos criados em 2017, 2018 e 2019 é de 367.423 mil.

De acordo com a Federação, os pequenos negócios tiveram participação importante na recuperação dos postos.

A expectativa para 2020 é que as contratações avancem e os setores encerrem o ano com mais de 200 mil novos vínculos.

